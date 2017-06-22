Nükleerden elektrik tüketiminde en çok artış Japonya'da

Dünya genelinde nükleer enerjiden sağlanan elektriğin tüketimini geçen yıl bir önceki yıla kıyasla en fazla artıran ülke Japonya oldu.

"BP 2017 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl dünyadaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 4,4'ü nükleer enerjiden karşılandı. Dünya genelinde nükleer enerji santrallerinden üretilen elektrik miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 arttı ve 592 milyon 100 bin ton petrol eş değerine ulaştı.



Fukuşima nükleer santralinde gerçekleşen kazadan sonra nükleer enerjiden elektrik üretimini kademeli olarak azaltan ve 2014 yılında tamamen durduran Japonya, 2015'te nükleer enerji santrallerini yeniden devreye aldı.



Nükleerden elde edilen elektriğin tüketimini geçen yıl bir önceki yıla göre en çok artıran ülke Japonya oldu. Ülkede nükleer enerjiden karşılanan elektrik yüzde 290 artışla 4 milyon ton petrol eş değerine yükseldi.



Japonya'yı, yüzde 75,3'lük artışla İran ve yüzde 66,3 artışla Belçika takip etti. Geçen yıl Güney Afrika, nükleer enerjiden elektrik kullanımını yüzde 29,7 artırırken, yüzde 24,5'lik artışla Çin beşinci sırada yer aldı.



TAYVAN NÜKLEERDEN ELEKTRİK TÜKETİMİNİ AZALTTI



Rapora göre, 2016'da nükleer enerjiden elektrik kullanımını en çok azaltan ülke ise yüzde 13,4 ile Tayvan oldu. Bu ülkede nükleerden sağlanan elektriğin tüketim miktarı 7 milyon 200 bin ton petrol eş değerine geriledi.



Nükleer enerjiden üretilen elektriğin tüketiminin azaldığı diğer ülkeler ise yüzde 10,4 ile Çekya, yüzde 9 ile Meksika, yüzde 8,7 ile İsviçre ve yüzde 8,1 ile Fransa oldu.



TÜKETİMDE ABD YİNE BAŞI ÇEKTİ



Dünyada 2016'da en fazla nükleer enerjiden elektrik tüketimi ise 191 milyon 800 bin ton petrol eş değeri ile ABD'de gerçekleşti. ABD, dünyada nükleer enerjiden sağlanan elektriğin yüzde 32,4'ünü tek başına tüketti.



ABD'yi, yüzde 15,4 ile Fransa, yüzde 8,1 ile Çin takip etti. Dünyada nükleer enerjiden elektrik tüketiminin en fazla gerçekleştiği dördüncü ülke, yüzde 7,5 ile Rusya oldu, Rusya'yı yüzde 6,2 ile Güney Kore izledi.