Noel'de tatil yapan AKPM'de Ramazan bayramı mesaisi

Strazburg'da başlayan AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulunun gündeminde göç ve terörle mücadele yer alıyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2017 Yaz Dönemi Genel Kurulunun gündeminde göç ve terörle mücadele yer alırken, Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın, Genel Kurulun bayramda toplanması ile ilgili eleştirisi dikkati çekti.



Yılda 4 kere toplanan AKPM Genel Kurulunun 2017 yılı 2'nci toplantısı, Londra ve Portekiz'deki saldırı ve yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.



Oturuma başkanlık eden İspanyol parlamenter Antonio Gutierrez, "İngiltere'de Finsbury Park Camisi'ne yapılan saldırı, buradaki belirli bir toplumu, Müslümanları hedef almış durumda. Buna 'dur' demek zorundayız. AKPM olarak başlattığımız 'No Hate No Fear' (Nefrete ve Korkuya Hayır) kampanyasını yaymalıyız. Nefret ve korkuyla mücadeleye devam etmeliyiz. Dünyada terör ve nefrete karşı her türlü mücadeleye sayın üyelerden desteklerini sürdürmelerini istiyorum." dedi.



KÜÇÜKCAN'DAN TOPLANTININ ZAMANINA TEPKİ



Genel Kurulun açılışında söz alan AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, AKPM başta olmak üzere, üyelerinin önemli bir bölümü Müslüman olan Avrupa Konseyi kurumlarında çalışma takvimi belirlenirken dini hassasiyetlere özen gösterilmeyişini eleştirdi.



Noel veya benzer dini günlerde parlamentonun tatile girdiğini hatırlatan Küçükcan, "Bugün Müslümanların büyük bir dini bayramı ve benim Türkiye'deki diğer milletvekilleri gibi bu bayramı ailemle birlikte evimde geçirmem gerekiyordu. İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutluyor. 1,1 milyar Müslüman bayramı kutluyor. Mesela Noel zamanı parlamento kapalıdır. İslam inancının resmi tatil günlerinde de toplantı tarihlerinin dikkate alınması gerekiyor." diye konuştu.



GÖÇ KRİZİ VE TERÖRLE MÜCADELE ANA GÜNDEM



Bugün başlayan ve 30 Haziran'da sona erecek Genel Kurulda, göç krizi ve terörle mücadele ana gündem maddeleri olarak ele alınacak.



Göç krizine karşı siyasi ve insani yanıt, göçmenlerin entegrasyonu, göçmenlerin Avrupa'nın gelişimi için fırsata çevrilmesi gibi başlıklarla özetlenebilecek konular, Genel Kurul gündeminde tartışılacak.



TÜRKİYE'NİN TALEBİYLE GÜNDEME ALINDI



Türk heyetinin önerdiği "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı konu, güncel işler oturumunda tartışılacak.



Tartışılması konsensüs ile kabul edilen perşembe günkü oturumun açış konuşmasını da AKPM Türk Heyeti Başkanı Küçükcan yapacak.



AKPM'nin işleyişi ve yapısı ile alakalı gelişmelerin de ele alınacağı bu haftaki oturumlarda, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele konularının da AKPM gündemine gelmesi bekleniyor.



Geçen dönemde çok sayıda AKPM üyesi hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ortaya atılmış ve son olarak bu iddiaları araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kurulduğu açıklanmıştı. Yine AKPM Başkanı Pedro Agramunt'un nisan ayında Suriye'ye giderek Beşşar Esed ile görüşmesi de tepki çekmiş ve bazı yetkileri elinden alınmıştı.



MOLDOVA VE KARADAĞ BAŞBAKANLARI GENEL KURULA HİTAP EDECEK



Göç, sığınmacılar, entegrasyon, terörle ve yolsuzlukla mücadele gibi konuların gündeme geleceği Yaz Dönemi Genel Kurulunda, Moldova Başbakanı Pavel Filip, Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç, Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, İsveç Adalet ve Göç Bakanı Morgan Johansson ve Atina Belediye Başkanı Giorgos Kaminis parlamentoya hitap edecek.