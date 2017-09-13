Nobel sahiplerinden BM'ye Arakan mektubu

Nobel ödülü sahibi 12 kişi ile aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu 18 kişi, bugün "Arakan" gündemiyle toplanması planlanan BMGK başkanı ve üye devletlere açık mektup gönderdi.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, "Rohingya Krizi Çok Hızlı Kötüleşiyor" başlıklı mektupta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanı ve üye devletlere Myanmar'ın Arakan eyaletindeki "insani krize" müdahale edilmesi çağrısı yapıldı.



Mektupta, "Masum sivilleri evlerini bırakmaya ve ülkelerini terk ederek vatansız insanlar haline getirmeye iten ayrımcı askeri saldırının durdurulması için bir an önce önlem alınmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



Mektubu Nobel ödüllü Prof. Muhammed Yunus, Mairead Corrigan, Betty Williams, Desmond Tutu, Oscar Arias Sanchez, Jody Williams, Şirin Ebadi, Leymah Gbowee, Tevekkül Karman, Malala Yusufzay, Sir Richard J Roberts ve Elizabeth Blackburn imzaladı.



Mektubu imzalayan diğer 18 kişi arasında ise Şair Javed Akhtar, Malezya'nın eski Dışişleri Bakanı Syed Hamid Albar, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Emma Bonino gibi isimler bulunuyor.