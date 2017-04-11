Nisanda yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Erzurum'da bahar mevsiminin yaşandığı nisanda yağan kar, sokaktaki vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum'da bahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Zaman zaman tipiye dönüşen kar nedeniyle sokak ve caddelerde yürüyen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, sürücüler de yolda ilerlemekte zorlandı.



Bahar mevsimi içerisinde yer alan nisan ayında kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bu anı kayıt altına almak için öz çekim yaptı.



Yetkililer, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, sürücülerin yollardaki buzlanma ve don ile yer yer pus olaylarına karşı tedbirli olmasını istedi.