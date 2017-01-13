Nijerya'ya 40 milyar dolarlık yatırım yolda

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Nijerya'ya 40 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin yönetimi olarak Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.



Vang, beraberindeki heyetle Nijerya'nın başkenti Abuja'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.



Burada, Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile bir araya gelen Vang, ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Nijerya'daki yatırımları artırmak istediklerini söyledi.



Nijerya ve Çin'in stratejik ortak olduğunun altını çizen Vang, "İki ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor. Çin, Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır. İki ülkenin nüfus ve pazar hacmi karşılaştırıldığında ilişkilerin daha da derinleşmesi gerektiği görülüyor." ifadesini kullandı.



Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeam de Çin yönetimi ile özellikle taşımacılık alanında iş birliği içinde olduklarına dikkati çekerek, bu ilişkilerin artarak gelişmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Çin'in Afrika'daki yatırımları 2016 yılında, 100 milyar doları aştı. Kıtada yaklaşık 3 binden fazla Çinli işletme faaliyet gösteriyor.