Nijerya'nın kuzeydoğusunda petrol arama çalışmaları durduruldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaletinde petrol arama çalışması yürüten bir grup işçiye yönelik düzenlenen saldırı sonrası ulusal petrol şirketi, bölgedeki faaliyetini durdurdu.

Petrol Bakanı ve Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) başkanı Ibe Kachikwu yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yürütülen petrol arama çalışmalarının bölgede güvenlik yeniden sağlanana kadar durdurulduğunu bildirdi.



Kachikwu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bölgede güvenlik önlemleri yeterli olması koşuluyla NNPC yeniden petrol arama çalışmalarına başlayacak." dedi.



Kaçırılan bazı kişilerin kurtarıldığına dair haberler aldıklarını belirten Kachikwu, bu konuda askeri makamların teyidini beklediklerini ifade etti.



Çad Gölü Havzası'nda 6 aydır petrol arama çalışmalarını yürüttüklerini hatırlatan Kachikwu, bölgede güvenlik sağlandığı müddetçe çalışmalara devam edeceklerini ve bu süreçte Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerle işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.



Salı günü petrol arama çalışması yürüten uzman, işçi, asker ve silahlı korumalardan oluşan 48 kişilik gruba düzenlenen silahlı saldırıda gruptan 9 kişi hayatını kaybetmiş, geriye kalanlar saldırganlar tarafından kaçırılmıştı. Kaçırılanların nerede olduğu bilinmiyordu.



Saldırıyı Boko Haram örgütünün yaptığı iddia ediliyor.