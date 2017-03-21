Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü

Benue eyaletinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin motosiklet ve arabalarla yaptığı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Benue eyaletinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.



Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, Benue eyaletinde, silahlı kişilerin motosiklet ve arabalarla yaptığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.



Açıklamada ölenlerin sayısı ile ilgili bilgi verilmezken, bölge sakinleri en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.



Bölgede son zamanlarda, Fulani çobanları ile Benue çiftçileri arasında çatışmalarda 300'den fazla insan yaşamını yitirdi.



Devlet Başkanı Muhammed Buhari saldırıyı kınarken olay ile ilgili soruşturma emri verdi.