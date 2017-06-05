Nihat Doğan'a kamu davası açıldı

Muğla'da, infaz koruma memurlarına hakaret ettiği iddia edilen Nihat Doğan hakkında kamu davası açıldı.

Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve 133 infaz koruma memuru, televizyon programında darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" ifadelerini kullanan Doğan'dan şikayetçi oldu.



Muğla Asliye Ceza Mahkemesinde Doğan hakkında "birden çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamasıyla kamu davası açıldı.



İddianamesi kabul edilen davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.