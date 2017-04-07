Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar

Başbakan Yıldırım, "Nifak sokmak için de PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta vatandaşlara seslendi.



Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Türk ile Kürt'ün kardeşliği, bu coğrafyada tarih boyunca bize büyük zaferler kazandırdı. Bunu bilenler, aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Nifak sokmak için de PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz öyle bir Türkiye istiyoruz ki hiç kimse inancından, mezhebinden, konuştuğu ana dilinden, kültüründen dolayı dışlanmasın, horlanmasın. Kürtler, Araplar, Zazalar; kimliğinizle gurur duyun, iftihar edin. O sizin iftihar vesikanızdır. Ama bir şeyle daha gurur duyacağız. Aynı zamanda ay yıldızlı al bayrağımızla da gurur duyacağız. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizle de gurur duyacağız. Çünkü hepimiz o bayrağın altında güvendeyiz. O bayrağın altında bağımsız şekilde yaşıyoruz."