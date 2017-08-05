Neymar, transfer rekorunu altüst etti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG), 222 milyon avroya İspanyol kulübü Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı forvet Neymar, "tarihin en pahalı futbolcusu" oldu.

Spor dünyasının merakla beklediği transfer sonunda gerçekleşti. Kısaca "Neymar" diye hitap edilen Neymar da Silva Santos Junior, PSG ile Barcelona arasındaki uzun pazarlıklar sonucu, Paris'in yolunu tuttu.



PSG, Barcelona'nın 88,2 milyon avroya renklerine bağladığı Neymar'ın sözleşmesindeki 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek belki de futbol tarihinde kırılamayacak bir rekora imza attı.



25 yaşındaki Neymar böylece, Manchester United'ın 2016 yazında 105 milyon avroya Juventus'tan transfer ettiği Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın açık ara önünde "futbol tarihinin en pahalı transferleri" listesinin zirvesine oturdu.



Brezilyalı futbolcu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 lig, 3 İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadığı Barcelona'ya, 133,8 milyon avro kazandırdı.



SANTOS'TA TANINDI, BARCELONA'DA ÜNLENDİ



Profesyonel kariyerine, 2009'da altyapısından yetiştiği Santos Kulübünde başlayan Neymar, daha ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Brezilya Milli Takımı formasını, 10 Ağustos 2010'da ilk kez giyen Neymar, 18 yaşından beri oynadığı milli takımda 77 maçta 52 gol kaydetti.



Santos formasıyla 224 maçta gösterdiği 136 gol ve 65 asistlik performans sonrası 2013 yazında Barcelona'nın transfer ettiği Neymar, kimilerince futbol tarihinin en iyi oyuncusu gösterilen Lionel Messi'nin gölgesinde kalıp kalmayacağı sorusuna, net bir cevap verdi. Brezilyalı forvet, Katalan ekibinde geçirdiği 4 sezonda 186 karşılaşmaya çıktı ve 105 gol, 80 asist üretti.



2015 Altın Top Ödülü'ne, Messi ve Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun yanında aday gösterilen futbolcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Brezilya Milli Takımı ile altın madalya kazandı.



PSG, ZİRVEYİ MANCHESTER UNITED'DAN ALDI



Katarlı iş adamı Nasır el-Halifi'nin başkanlık koltuğuna geçtiği 2011'den itibaren yaptığı flaş transferlerle gündemden düşmeyen PSG, Neymar için ödediği astronomik bonservis ücretiyle transferlere yaptığı rekor harcamalarla birçok kez kendinden söz ettiren Manchester United'ı da zirveden indirdi.



2001 yılında Lazio'nun Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Sebastian Veron'u 42,6 milyon, bir yıl sonra ise Leeds United'ın stoperi Rio Ferdinand'ı 46 milyon avroya kadrosuna katan Manchester United, ne kadar "cömert" olduğunu o tarihten bu yana gösterdi.







2014'te Angel Di Maria'yı 75 milyon avroya Real Madrid'den transfer eden Manchester ekibi, 2016'da 105 milyon avroya renklerine bağladığı Paul Pogba ile çıtayı en tepeye koydu. İngiliz kulübü böylece, Real Madrid'in 2013'te Gareth Bale için ödediği 101 milyon avroyla kırdığı transfer rekorunu ele geçirdi.



Manchester United, bu yaz sözleşme imzaladığı Romelu Lukaku için ise 84,7 milyon avroyu gözden çıkardı.



EN PAHALI 10 TRANSFERİN 5'İ İSPANYOLLARDAN



En pahalı 10 transferin 5'inin altında, İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona'nın imzası bulunuyor.







İlk 10'da 3'er oyuncusu bulunan Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımı, bu alanda zirvede yer alıyor. Bu iki kulübü, 2 futbolcuyla Barcelona, birer oyuncuyla da Fransa'nın PSG ve İtalya'nın Juventus ekipleri takip ediyor.





