Neymar iyi niyet elçisi oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Uluslararası Engelliler Sivil Toplum Kuruluşunun iyi niyet elçisi oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG) 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar da Silva Santos Junior iyi niyet elçisi oldu.



Neymar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Engelliler Sivil Toplum Kuruluşunun (Handicap International) iyi niyet elçisi olduğunu açıkladı.



Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon avroya transfer olan 25 yaşındaki Neymar, "Burada olmaktan ve iyi niyet elçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gerçekten hayatımdaki eşsiz ve mutlu anlardan biri." dedi.



Neymar, Handicap International ile yaptığı iş birliğinin başarılı olmasını temenni ederek, dünya genelinde pek çok korunmasız insana yardımcı olmayı umduklarını söyledi.



"HEPİMİZ EŞİTİZ"



Irkçılıkla ilgili görüşlerini de dile getiren Neymar, şöyle konuştu:



"Bana göre ırkçılık yıllardır gündemde ve futbolun da içinde olan bir konu. Birkaç hadise gördük. Ama insanlar, dünya ve her şey değişiyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hepimiz eşitiz. İnsanların deri renginin ne olduğu önemli değil. Hepimiz aynıyız." diye konuştu.



Ailesiyle Cenevre'ye gelen Neymar, basın toplantısı öncesinde BM Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"ne vinç yardımıyla çıkarak top sektirdi. Cenevre halkının yoğun ilgi gösterdiği ünlü futbolcu kendisinden top isteyen çocukları kırmadı.



Neymar, ayrıca iki topu da BM yerleşkesinde ülke bayraklarının bulunduğu alana gönderdi. İsviçre polisi, meydanın etrafında sıkı güvenlik önlemleri aldı.



Öte yandan Handicap International'dan yapılan yazılı açıklamada, Neymar'ın dünyada en savunmasız insanlar, fakir ülkelerdeki engelliler ve çatışma bölgeleri ile doğal felaketlerdeki kurbanlara yardımcı olabilmek adına iyi niyet elçisi olmayı kabul ettiği belirtildi.