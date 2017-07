New York'taki geçici saat müzesine yoğun ilgi

İsviçre'nin önde gelen saat üreticisi Patek Philippe'in müzesinde, Fransız ve İsviçreli saat ustaları tarafından yapılan 400'den fazla parça sergileniyor.

İsviçre'nin önde gelen saat üreticisi Patek Philippe'in New York'taki İtalyan restoranı Cipriani'de açtığı geçici saat müzesi yoğun ilgi görüyor.



Patek Philippe, Dubai, Münih ve Londra'daki sergilerin ardından New York'ta "Saatlerin Sanatı, Büyük Sergi New York 2017 (The Art of Watches, Grand Exhibition New York 2017)" adlı geçici müzesini açtı.



İtalyan restoranı Cipriani'nin 1921 tarihli Rönesans tarzı binasında kurulan iki katlı müzede, Fransız ve İsviçreli saat ustaları tarafından yapılan 400'den fazla parça sergileniyor.



AMERİKAN ODASI



Sergide öne çıkan bölümlerden birini "Amerikan odası" oluşturuyor.



Amerikan Odası'nda, 20. yüzyılın başlarında yaşayan, ABD tarihinde önemli yere sahip bankacı Henry Graves Jr. ve otomobil üreticisi James Ward Packard için yapılan saatler yer alıyor.



Graves'in Patek Philippe imzalı cep saati, 2014'de Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada 24 milyon dolara alıcı bulmuş ve şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan saat olmuştu.



Bunun yanında İsviçre'den gelen mine, oyma ve mücevher ustalarının gösterileri de müzenin en çok ilgi çeken bölümlerinden birini oluşturuyor.



"YENİ NESLE SAATÇİLİĞİ ANLATMAK"



Patek Philippe'in ABD Yöneticisi Larry Pettinelli, ülkede 95 satış noktasındaki perakendecilerini sergiye davet ettiklerini söyledi.



Müzeyle hedeflerinin sadece perakendeciler, koleksiyoncular ve iyi müşteriler olmadığını belirten Pettinelli, "Yeni nesile nasıl ulaşacağımızı her zaman konuşuyoruz. Yüksek kalitede pahalı ürünler satın almaya hazır olmasalar dahi onlara saatçiliğin ne olduğunu ve Patek Philippe'in ne yaptığını anlatmayı hedefliyoruz." dedi.



İsviçre'nin Cenevre kentinde 1839'da ilk atölyesini açan Patek Philippe, mineli saatleri ve gelenekçi yaklaşımıyla tanınıyor.