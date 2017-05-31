New York'ta "Türk girişimcilik zirvesi"

Turkish Philanthropy Funds tarafından düzenlenen etkinlikte girişimcilik, inovasyon ve teknoloji konuları değerlendirildi.

Türk hayırseverlik fonu Turkish Philanthropy Funds tarafından New York'ta "Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi" yapıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi genel merkezindeki etkinlikte konuşmacılar, dünyada ve Türkiye'de girişimcilik, teknoloji ve inovasyon konularını ele aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Chobani yoğurt markasının kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya, Türk insanına işaret ederek, "Bizim insan karakteri açısından varlığımız çok zengin. Tarihsel olarak mücadeleci bir toplumuz. Bu da girişimci zihniyetimizi yansıtıyor. Hayırseverlik ise DNA'mızda ve kültürümüzde var." ifadelerini kullandı.



Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sönmez de inovasyonun sınırlarının olmadığına değinerek, insanların zamanla inovasyon alanında daha da hızlanacağına inandığını söyledi.



Güney Kore'de bu ay başında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde adayların farklı ekonomi hedeflerinde tek ortak noktanın endüstriyel ilerleme olduğuna işaret eden Sönmez, Türkiye'nin inovasyon alanında dezavantajlı olmadığını belirtti.



Sönmez, Türk gençlerinin öğrenmeyi, başarısızlığı, iletişimi ve iş birliğini öğrenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.



Salesforce.com'un Yönetim Kurulu Üyesi Magdalena Yeşil ise meraklı bir çocukluk geçirdiği için girişimci olduğunu ifade ederek, "Girişimci dediğiniz kişi masada oturacak yer bulamayan ancak masaya açılır kapanır bir sandalye çeken kimsedir çünkü 'hayır' cevabını asla kabul etmezler. İçlerinde merak ve girişkenlik ruhu vardır." dedi.



Silver Spring Network Global Operasyonlar Başkanı (COO) Ayşegül İldeniz, yaklaşık 25 yıldır teknoloji sektöründe olduğunu kaydederek, teknolojinin bir alet olduğunu ve dünyadaki 7 milyar insan için 7 milyar farklı gelecek sunabileceğini vurguladı.



Etkinlikte, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent hazır bulundu.