New York'ta "evsizlik" karşıtı protestoculara kelepçe

Eyalet Valisi Cuomo'nun Manhattan'daki ofisinin önünde toplanan göstericilerden 10'u gözaltına alındı

ABD'nin rekor evsiz sayısı ve gelir eşitsizliğine sahip eyaleti New York'taki "evsizlik" karşıtı protesto eyleminde trafiği kapatarak "sivil itaatsizlik" eyleminde bulunan 10 kişi gözaltına alındı.



New York'ta evsizlik krizine karşı gruplar, Vali Andrew Cuomo'nun eyaletin başkenti Albany'deki Valilik binasının yanı sıra Manhattan'da bulunan ofisinin önünde bir protesto gösterisi düzenledi.



New York Polis Teşkilatı (NYPD) mensubu polisler, Manhattan'da Vali Cuomo'yu eleştiren "Toplum Aktivistleri ve Liderlerinin Sesi (VOCAL-NY)" sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda eylemcilere adeta göz açtırmadı.



Polis, mitingin sonunda yolu kapatarak "sivil itaatsizlik" eyleminde bulunan 10 göstericiyi ellerine kelepçe vurarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilmeden önce tek tek fotoğraflanan göstericiler, daha sonra araçla polis merkezine götürüldü.



- Cuomo'ya "evsizlik" suçlaması



VOCAL-NY adına yapılan açıklamada, "New York'ta evsizlik, Cuomo yönetimi altında yüzde 41 artarak evsiz sayısı 88 bine ulaştı." ifadesini kullanıldı. Bunun, eyalette bugüne kadar gerçekleşen en yüksek evsiz sayısı olduğu aktarıldı.



Açıklamada, New Yorkluların daha iyi bir yönetimi hak ettiği belirtilerek, New York'un ülke genelinde "rekor evsiz" sayısı yanında "gelir eşitsizliği" bakımından da rekora sahip olduğu kaydedildi.



Vali Cuomo'ya evsizlik krizini sona erdirmesi çağrısı yapan gruplar, "Albany New York Eyaletinde Evsizliği Sona Erdirebilir" başlıklı kampanyaya destek bekliyor.



Bu arada, Demokrat Partili Vali Cuomo'nun, "Orta Sınıfı Kurtarma Yasası" çerçevesinde orta sınıf ailelerden vergi indirimi, devlet okullarına ek yatırımlar, gayrimenkul vergilerinin düşürülmesi ve harçsız yüksek öğretim için 2020 yılına kadar toplam 4 milyar dolarlık harcama planı bulunuyor.