New York’ta Acil durum ilan edildi: Dünya ile bağlantı koptu

ABD’nin birden çok eyaletini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle 3046 uçak seferi iptal edilirken, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 'acil durum' ilan edildi.

ABD'nin birden fazla kenti kara kışa teslim oldu. Kar fırtınası New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania ve Connecticut eyaletlerinde hayatı felç ederken bazı şehirlerde okullar tatil edildi. 3046 uçak seferi iptal edildi.

New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 'acil durum' ilan edilirken saatteki hızı 145 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle çok sayıda ağaç devrildi. Elektrik kabloları koptu, yüz binlerce ev ve işyeri karanlık ve soğukla baş başa kaldı.

New York’un White Plains semtinde ise evlerinde elektrik olmadığı için ısınma ve aydınlatma amaçlı jeneratör çalıştıran 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA