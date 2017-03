New York polisinden İstanbul Valiliğine ziyaret

New York polis teşkilatında görev yapan Müslüman Memurlar Derneği üyesi polisler, İstanbul Valiliğini ziyaret etti.

ABD'nin New York güvenlik teşkilatında görev yapan bir grup polis, İstanbul Valiliğine ziyarette bulundu.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, New York Polis Teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapan Müslüman Memurlar Derneği üyesi polisleri, Valilik Kabul Salonu'nda karşıladı.



İstanbul'un turistik yerleri ve kutsal mekanlarını gezen, Vodafone Arena'daki Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek terörü kınayan ABD'li Müslüman polisler, bir süre Vali Şahin ile görüştü.



Gruba rehberlik eden ve 2007 ile 2016 yılları arasında New York Polis Departmanında Toplum Koordinatörü olarak görev yapan Erhan Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Misafirlerimiz, ABD'nin New York kentinin polis teşkilatında görev yapan Müslüman kişilerdir. Bunlar, bağlı oldukları sendika ve Müslüman Memurlar Derneğinin düzenlediği bir gezi çerçevesinde İslam ülkelerinin kutsal şehirlerini geziyorlar. Gezi programlarında Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul var. Bu amaçla Türkiye ve İstanbul'dalar. Eyüp Sultan Camisi, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya gibi mekanları gezdiler. Bugün de İstanbul Valimizi ziyaret ettiler."



Teğmen Adeel Sarfraz Rana'nın başkanlık ettiği heyette; başkomiser Waheed Akhter, Baş polis memurları Zahid Mehmood, Muhammed Adnan Ahmed, Shahid Mehmood Mirza, polis memurları Khyume Khan, Mubarek Abdulcabbar, Muhammed Ali, dedektifler Muhammed Benabdelleh, Osamah Magdy İbrahim Amin ve Rıza Ataş yer aldı.