Nevşehir'de FETÖ'den 2 tutuklama

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında soruşturma başlatılan polis memuru A.Z. ile kamu personeli C.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA