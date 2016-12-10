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10 Aralık 2016 22:27 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2016 22:40

Nevşehir'de FETÖ'den 2 tutuklama

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ'den 2 tutuklama

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında soruşturma başlatılan polis memuru A.Z. ile kamu personeli C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA

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