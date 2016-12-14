Nevşehir'de eğitime kar engeli

Nevşehir'de yarın bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki tipi, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile il merkezine bağlı Boğazköy, Çardak ve İcik köylerinde ilk ve orta dereceli okulların 15 Aralık tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.



İl merkezi ile Avanos, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda da aynı tarihte bir gün süreyle eğitime ara verileceği ifade edilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kaynak: AA