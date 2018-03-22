Son Dakika!
22 Mart 2018 21:14 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 22:00

Nevşehir'de askeri uçak düştü: TSK'dan ilk açıklama

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü

Nevşehir'de askeri uçak düştü: TSK'dan ilk açıklama

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TSK: "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." şeklinde açıklama yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir TV kanalına canlı bağlanan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ''Bir şehidimiz var''. dedi.

Ayrıntılar geliyor..


Kaynak: AA

Etiketler: askeri uçak düştü


0Yorum Yap