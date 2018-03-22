Nevşehir'de askeri uçak düştü: TSK'dan ilk açıklama

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TSK: "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." şeklinde açıklama yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir TV kanalına canlı bağlanan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ''Bir şehidimiz var''. dedi.

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak: AA