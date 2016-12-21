Netenyahu'dan Halep mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun Dışişleri Bakanlığından, Suriye'nin Halep kentindeki sivil yaralıların ülkesinde tedavi ettirilebilmesi yollarının görüşülmesini istediği bildirildi.

Netenyahu yayımladığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığından İsrail hastanelerinde tedavi olmak üzere Halep'ten yaralıların getirilmesi yollarının görüşülmesini talep ettiğini belirtti.



İsrail'de daha önce Suriye'den binlerce yaralının tedavisinin yapıldığını aktaran Netenyahu, Halep'te yaralanan ve savaşa katılmayan kadınların, çocukların ve erkeklerin tedavi amacıyla İsrail'e getirilmesi konusunda bir yol bulunması için çaba harcadığını ifade etti.

Kaynak: AA