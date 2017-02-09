Netanyahu'yu kapıda beklettiler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Londra'da İngiliz mevkidaşı May ile görüşmesi öncesi objektiflere takılan kareler, Netanyahu'nun kapıda bekletildiği yönünde yorumlara yol açtı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.



NETANYAHU'YU KAPIDA BEKLETTİLER



İngiltere Başbakanı May'in Başbakanlıkta ev sahipliği yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ve Netanyahu'nun, yüz yüze yaptıkları ilk toplantıda ticari konular başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler, Ortadoğu sorunu, İsrail'in bölgesindeki gelişmeler ile İran konusunu ele aldıkları belirtildi.



NETANYAHU KAPIDA KALDI



Görüşme için Downing Caddesi'nde bulunan 10 numaralı başbakanlık konutuna giden Netanyahu, bir süre kapının açılmasını bekledi. Netanyahu'nun utancını saklamak için çevredekilere el sallaması dikkati çekti.



