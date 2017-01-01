Netanyahu'nun eski Ofis Müdürüne suçlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski Ofis Müdürü Gil Sheffer'in bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu yönünde delillerin ortaya çıktığı bildirildi.

İsrail polisinin yaptığı ve İsrail Kanal 10 Televizyonu'nda yayınlanan açıklamada, soruşturma kapsamında Sheffer'in "suçlu olduğunu gösteren" esaslı delillere ulaşıldığı iddia edildi. Sheffer'in kadını özel arabasına alarak başka bir eve götürdüğünün anlaşıldığı ve büyük olasılıkla mahkemeye sevk edileceği belirtildi.



Sheffer aleyhinde, bir kadın tarafından hakkında yapılan şikayet sonucu geçen ekim ayı başında soruşturma açılmış ve soruşturma kapsamında 5 gün boyunca ev hapsinde tutulmuştu.



AA muhabirine konuşan Sheffer'in avukatı Gil Friedman ise suçlamaları yalanlayarak müvekkilinin masum olduğunun anlaşılacağını ifade etti.