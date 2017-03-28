Netanyahu'dan Trump yönetimine övgü

Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık konferansına Tel Aviv'den katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump yönetiminin kendilerine her anlamda güçlü destek verdiğini söyledi.

ABD'deki "İsrail yanlısı hareketlerin en büyük toplantısı'' olarak görülen ve geçen pazar günü başlayan AIPAC 2017'nin ikinci gününde Netanyahu'nun Trump'a övgüsü öne çıktı.



Başkent Washington'daki toplantıya video konferans yöntemiyle Tel Aviv'den bağlanan Netanyahu, konuşmasında Trump yönetiminin birçok alandaki desteğine işaret ederek, "Bunu Başkan Trump'ın istediği bütçede de görebilirsiniz; mali sıkılaştırma artarken İsrail'e ayrılan askeri yardımların tamamen korunduğu görülüyor." dedi.



YENİ YERLEŞİM YERLERİ KONUSUNA DEĞİNMEDİ



Trump yönetiminin dile getirdiği "yeni yerleşim yerleri" konusuna girmeyen Netanyahu, böylelikle ABD Başkanı ile aralarındaki belki de tek sorun alanına temas etmemeyi tercih etti.



ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi David Friedman'a da referans veren Netanyahu, "David, seni İsrail'de, özellikle de Kudüs'te karşılamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.



Yeni yerleşim yerleri konusunda İsrail ile aynı çizgide duran ve ABD'nin büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıması gerektiğini savunan Friedman, geçen hafta ABD Senatosunda onaylanarak ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi olmuştu.



"TRUMP İLE ÇALIŞACAĞIZ"



Konuşmasında, "İsrail, Filistinli ve tüm Arap komşularıyla barışı sağlamak için Başkan Trump ile çalışma ilkesine bağlıdır." diyen Netanyahu, Ortadoğu barışının ne şekilde sağlanabileceği anlamında detaylara değinmedi.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin yanı sıra birçok Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyesinin de konuşmalar yaptığı konferans, bugünkü oturumlarla sona erecek.



Başkentte pazar günü toplantının yapıldığı bina ile Beyaz Saray önünde protesto gösterileri olmuş, AIPAC'i protesto eden yüzlerce gösterici İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar atmıştı.



Geçen yılki AIPAC 2016 Konferansı'na katılarak bir konuşma yapan o günkü Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Trump, İsrail yönetimine tam destek sözü vermişti.