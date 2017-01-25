Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin tarafıyla barış görüşmelerine başlamak için iki şart öne sürdü.

İsrail Devlet Radyosunun haberine göre, İsrail parlamentosu Knesset'te milletvekillerinin sorularını cevaplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin ile barış görüşmelerinin başlamasının, Filistin’in İsrail’in Yahudi Devleti olduğunu ve İsrail’in Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan topraklardaki güvenlik hakimiyetini kabul etmesi şartlarına bağlı olduğunu söyledi.



İsrail’in bu iki şarttan taviz vermeyeceğini dile getiren Netanyahu, ülkesinin yerleşim faaliyetlerinin, İsrail-Filistin çekişmesinin ana meselesi olmadığını savundu.



İsrail, sorunun çözüme kavuşturulması ve Filistin tarafı ile barış görüşmelerinin yeniden başlamasını daha önce İsrail Devleti’nin Yahudi kimliğine bağlarken, Netanyahu, ilk defa Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan topraklarda güvenlik hakimiyeti şartını ortaya attı.