Netanyahu ile May bir araya geldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiliz mevkidaşı May ile görüştü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.



İngiltere Başbakanı May'in Başbakanlıkta ev sahipliği yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ve Netanyahu'nun, yüz yüze yaptıkları ilk toplantıda ticari konular başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler, Ortadoğu sorunu, İsrail'in bölgesindeki gelişmeler ile İran konusunu ele aldıkları belirtildi.



İki başbakanın da ticaretten yatırıma, teknolojiden güvenliğe kadar İngiltere ve İsrail arasındaki bağların kuvvetlendirilmesine değindiğinin belirtildiği açıklamada, serbest ticaret konusunda ikilinin hem fikir olduğu ve Brexit'i takiben iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanmasına zemin hazırlaması bakımından İngiltere-İsrail Ticaret Çalışma Grubu'nun oluşturulmasını kararlaştırdıkları aktarıldı.



Açıklamada, serbest ticarete ilişkin konuların hayata geçirilmesi kapsamında Lord Price'ın yakın gelecekte İsrail'i ziyaret edeceği ifade edilerek, "Liderler ayrıca araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında da yatırımların artırılması ile üniversiteler, işletmeler ve hükümetlerimiz arasındaki ortaklıkların kuvvetlendirilmesine yönelik fırsatları görüştü. Liderler, istihbarat paylaşımı ve siber güvenlik konularında birlikte üzerinde çalıştığımız önemli işleri ele alırken, halkımızın güvende tutulmasına yardımcı olmak için bu iş birliğini nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda daha fazla görüşmede bulunmaya yönelik bağlılıklarını bildirdi." denildi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GÖRÜŞÜLDÜ"



May ve Netanyahu'nun görüşmede uluslararası konulara da değindiklerinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İran konusunda Başbakan May, İran'ın bölgedeki istikrarı bozma modeline ilişkin kaygıyı anladığını belirtirken, nükleer anlaşmanın hayati önem taşıdığını, anlaşmanın düzgünce uygulanması ve denetlenmesi gerektiğini bildirdi. Ortadoğu barış sürecini de ele alan liderler, bölgeye istikrar ve barış getirmenin en iyi yolu olarak iki devletli çözüme yönelik İngiltere'nin değişmez bağlılığını görüştüler. Başbakan May, İsrail'in yerleşim faaliyetlerine ilişkin İngiltere'nin karşı tutumunu yineledi."



Açıklamada ayrıca, Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Başbakan May'in görüşmede, İngiltere'nin İsrail'in yakın ve sıkı bir dostu olduğunu vurgularken, İngiltere'deki Yahudi toplumlarına verilen desteğin altını çizdiği aktarıldı. Açıklamada, "May, hükümetin davetlisi olarak Başbakan Netanyahu'yu, kasım ayında İngiltere'de düzenlenecek yıl dönümü etkinliklerine katılmaya davet etti. Başbakan Netanyahu da Başbakan May'i İsrail'e davet etti." denildi.



Birleşik Krallık, İsrail'in ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunurken, iki ülke arasındaki ortak ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar sterlini buluyor.



İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkiler son dönemde iki olay dolayısıyla gerilmişti. İlki, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Genel Konseyinde (BMGK) İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleriyle ilgili kınandığı karara verdiği destek. İkinci olay ise İsrail’in Londra Büyükelçiliğinde görevli Shai Masot'un bir restoranda İngiliz parlamenterleri itibarsızlaştırma planlarını anlatırken gizli kamerayla kaydedilmesi. Basına geçen ay yansıyan olay sonrası, İsrail'in Londra Büyükelçisi özür dilemiş, İngiliz hükümeti de konunun kapandığını vurgulamıştı.