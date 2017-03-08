Nesli tükenen saz kedisi öldürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde bir vatandaşa saldırdığı için tüfekle öldürülen hayvanın Türkiye'de nesli tükenmekte olan "saz kedisi" olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bafa Gölü yakınında bulunan Serçin Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Hasan Hüseyin Toygun'a bir hayvan saldırdı. Toygun'un seslenerek yardım istemesi üzerine oğlu, babasına saldıran hayvanı tüfekle vurdu. Toygun gözünden yaralandı.



Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, bir vatandaşa vaşak saldırısı ihbarını aldıktan sonra olay yerine gittiklerini belirterek, "Yaptığımız incelemede hayvanın vaşak değil, nesli tükenme tehlikesi altında olan saz kedisi (Felis Chaus) olduğunu tespit ettik. Saz kedisinin vurulduğunu ve ölmüş olduğunu gördük." diye konuştu.



Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nü arayarak bilgilendirme yaptıklarını belirten Sürücü, Söke Tarım İlçe Veterineri Hasan Şahin'le olay yerinde tutanak tuttuklarını, karnından vurularak öldürülen dişi saz kedisinin kuduz olup olmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılmak üzere İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildiğini aktardı.



Sürücü, saz kedilerinin sazlıklarda yaşadıklarını ve nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.