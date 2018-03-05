"Nereye gidersen git, peşindeyiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'le ilgili 'artık ona rahat yok. Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Türkiye arasında kurulan mekanizmaların ne zaman toplanacağına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, mekanizmaların ilk toplantısının 8-9 Mart'ta Washington'da yapılacağını, Türkiye'den farklı bakanlıklardan oluşan bir heyetin toplantıya katılacağını belirtti.

Heyetin bir ön hazırlık toplantısı yapacağını ve 19 Mart'ta da kendisinin Washington'a gideceğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İki dışişleri bakanının eş başkanlığında ön görüşmede gündeme gelen konuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Hangi somut adımlar atılacak? Biliyorsunuz, Münbiç önceliklidir. Yine terörle mücadele konusu var. YPG'ye verilen silahların alınması gibi önemli hassas konular var. Bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz, hangi konuda, hangi adımlar ne zaman atılacak somut takvime bağlamak istiyoruz. Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Dolayısıyla somut adımlar olmadan bu güven tesis edilmez."

Salih Müslüm'ün iadesi

Bakan Çavuşoğlu, Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin girişimlere yönelik bir başka soru üzerine, bu konuda girişimlerinin olduğunu, 6 Mart'ta saat 14.30 gibi Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya'da bir araya geleceklerini söyledi.

Bu görüşmede, Müslüm'ün iadesinin de gündeme geleceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çabalarımız, sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Türkiye'de mahkeme kararları var. Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı da var. Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerimiz Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Peşini hiçbir yerde bırakmayacağız. Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Gerekli yakalama kararı dahil, tüm aldığımız kararları aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız artık ona da rahat yok."

"Şu an itibarıyla nerede olduğunu bilmiyoruz"

Çavuşoğlu, Müslüm'ün şu an Almanya'da olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"En son Almanya'da görüldü biliyorsunuz. Bir gün önceden orada olacağının bilgisini aldık ama şu anda, bugün itibarıyla nerede olduğu konusunda bilgim yok. Çekya'da mahkemenin aldığı, 'AB sınırlarının dışına çıkamaz' kararı vardı. Dolayısıyla AB içinde herhangi bir ülkeye maalesef rahatça gidebiliyor. Şu an itibarıyla nerede olduğunu bilmiyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısındaydık. Arkadaşlardan son bilgiyi alırız, görüşmeden önce bu bilgi bizde olur ki ona göre muhataplarımızla konuyu değerlendiririz."

Kaynak: AA