Nejat İşler ayakta durmakta zorlandı (Kaybedenler Kulübü: Yolda gala)

“Kaybedenler Kulübü”nün ikinci filmi “Yolda” yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran’ın rol aldığı “Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galasına film ekibi tam kadro katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. “Allah devamını hayır etsin” diyen Nejat İşler’in rol arkadaşı Merve Çağıran’ı göstererek “O bizim canımız” dedi.

“Hande Doğandemir ve Merve Çağıran filmde kiminle aşk yaşıyor?” sorusuna Rıza Kocaoğlu esprili bir yanıt verdi: “Aşk deyince gözler bana döndü. Ben biraz duygusalım. Çok üzerimize geliyorsunuz, o yüzden size kırılıyoruz. Bu filmde ben Sarp’la aşk yaşıyorum! Benim partnerim de o!”

Gecede ayakta durmakta zorlanan Nejat İşler düşme tehlikesi de yaşadı. Nejat İşler’in yardımına yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu koştu.

“Meryem” dizisinde iki kardeşi canlandıran Bestemsu Özdemir ve Serhan Onat, galadan el ele ayrıldı. İki oyuncu, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının yanlarına gelmesi üzerine ellerini ayırdı.

KAYBEDENLER KULÜBÜ KONUSU

Kalabalık bir Kadıköy grubuyla Olimpos’ta eğlenceli bir tatil geçiren Kaan ve Mete, motorlarıyla birlikte İstanbul’a doğru yola çıkar. İki kişi olarak çıktıkları yolculukta beklenmedik iki misafir onlara eşlik eder. Türlü planlarla yaptıkları bu yolculuk onlara yolun, yolcuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi olmadığını gösterir.