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Nefis yemekler için ipuçları

Nefis yemekler için ipuçları

1- Kuru fasülyeyi düdüklü tencerede pişirmeyin, normal tencerede kaynarken üzerindeki köpüğün mutlaka alınması gerekmektedir. Kuru fasulyesiyle ünlü lokantalardaki aşçılar hiç bir zaman kuru fasulyeyi düdüklü tencerede yapmazlar. Tencerede kaynarken pişene kadar, kevgirle sık sık üzerinde biriken köpüğü alırlar ki üzerindeki gazı çıksın.
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Sağlık 23 Mart 2018 - 11:59

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