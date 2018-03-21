'Nefer'li zırhlılar göreve başladı

Zırhlı araç üreticisi Katmerciler'in komuta ve devriye araçları için geliştirdiği gizli zırhlama sistemi "Nefer", güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.



Katmerciler tarafından üretilen Nefer Zırhlama Sistemi, envantere girdiği ilk yılda önemli satış rakamına ulaştı. Şirket, geçen yıl çoğunluğunda bu sistemin kullanıldığı 145 zırhlı araç satışına imza attı.

Türk savunma sanayisinde zırhlı kara araçlarıyla faaliyet gösteren Katmerciler, platformların yanı sıra malzeme teknolojileri konusunda da çalışmalar yürütüyor.

Şirket, bu çalışmalar kapsamında zırhlı kara araçları için zırh çeliğine göre daha hafif bir malzemeyle aynı korumayı sağlayan kompozit ve seramik bazlı Nefer Zırhlama Sistemi'ni geliştirdi. Son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzemelerle geliştirilen gizli zırhlama sistemi sayesinde araç performansından neredeyse hiçbir kayıp olmadan yüksek koruma sağlandı.

"Nefer" ile araçlarda gövde, camlar, tavan, taban gibi yaşam alanları ve motor bölmesinde balistik koruma gerçekleştiriliyor.

Nefer, tam 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine hem kırsal hem de şehir içi kullanımı için optimize edildi. Ortaya çıkan araçlar, üstün mobilite ve tepki hızıyla sınıfındaki araçlardan ayrılıyor. Araçlar, her türlü zemin ve iklim koşulunu sorunsuzca göğüsleyebiliyor.

Nefer Zırhlama Sistemi'nin olgunlaşmasının ardından Katmerciler'in önceliğini ürünün envantere girmesi oluşturuyordu. Şirket bu hedefine geçen yıl ulaştı. Kompozit malzemelere dayalı üretilen Nefer ile zırhlanan araçlar envanterde yer almaya başladı. Şirket yakın zamanda kompozit ve seramik zırhlamaya sahip araçları da teslim etmeyi planlıyor.

Satışlar zırhlılarla büyüdü

Nefer'in müşterilere teslimine başlanması Katmerciler'in geçen yılki araç satışlarında önemli bir farklılık yarattı.

Araç ve ekipman satışındaki artışta en önemli ekten ürün yelpazesine giren zırhlı araç oldu. Şirket, çoğunluğu Nefer Zırhlama Sistemi ile donatılan 145 aracın satışını gerçekleştirdi. Zırhlı araçlar, 216 adetlik çöp aracı satışından sonra şirketin en fazla satış yaptığı ikinci ürün grubu oldu.

Nefer Zırh Sistemi'nin 4x4 off-road araçların yanı sıra şirketin ürettiği zırhlı personel taşıyıcılar Hızır ve Khan ile zırhlı ambulansta da kullanılması planlanıyor.

Kaynak: AA