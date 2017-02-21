"Neden evet" diyenlere bir kez daha açıkladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anayasa değişikliği referandumuna neden destek verdiklerini bir kez daha açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyormuşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?" dedi.



Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasi kavrayış ve anlayışlarının, taktik değilse bile stratejik olarak 15 Temmuz sonrası zorunlu olarak değişmek durumunda kaldığını söyledi.



"Çünkü 15 Temmuz depreminin farklı zaman ve bahanelerle tekrarı ihtimal de olsa mümkündür, beklenmelidir." ifadesini kullanan Bahçeli, " Darbeler bitti, vesayet gitti, ileri demokrasi geldi derken, Türk milleti zalimce kurgulanmış, arka planında küresel zulmün parmak izleri bulunan bir saldırıyla karşılaşmıştır." dedi.



Mevcut yönetim sistemiyle daha büyük musibetlere "dur" demenin ve başa çıkmanın artık çok zor olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"Elbette biz devlet için 'evet', millet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet', Türkiye için 'evet' diyeceğiz. Millet-devlet kaynaşma ve kenetlenmesine seve seve destek vereceğiz. Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken, dünkü sözlerimizle çelişiyormuşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir? Biz Türkiye diyoruz, vatan, millet, bayrak ve devlet için elimizi taşın altına koyuyoruz. 15 Temmuz'dan sonra siyaseti kör dövüşüne sokmak, Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a kadar anlamsız söz düellosuna girmek, toz bulutu dağılasıya, istikrar ve milli güvenlik tam egemen olana kadar eşyanın tabiatına aykırıdır.



Demokratik eleştiri haklarımız saklı kalmak kaydıyla yaptığımız da budur. 'Hayır' diyen vatandaşlarımıza, vatan evlatlarına sözüm yoktur, bilakis iradelerine, demokratik seçimlerine saygım vardır. Bunu tartışmak bize göre abestir. Fakat hayırsızlardan oluşan, hayır cephesi kurarak müfterilik ve fesatlık yarışına giren yalancı siyasilere, emekli siyasetçilere, eski tüfeklere, bazı siyasi partilere, terör ve bölücülük taşeronlarına kesinlikle itibarımız yoktur, sırtımız da bunlara dönüktür."



"PKK'NIN TIRMANDIĞI DALA SALINCAK KURAN BU ZİHNİYET..."



Bahçeli, 16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir siyaset değil; Anayasa değişikliğininin oylanacağını, milletin kendi geleceği hakkında bir karar vereceğini dile getirerek, çıkan sonuca herkesin bağlı, saygılı ve hürmetkar olması gerektiğini söyledi.



CHP sözcülerinin, bazı anketçilerin, bir kısım kalem ve çürük çarık fikir sahiplerinin kendi tabansızlıklarını unutup, MHP tabanının yarıdan fazlasının "hayır" vereceği kehanetiyle yatıp kalktıklarını ifade eden Bahçeli, "Bunlara ne desek boştur, zira kafaları büyük içi boş, tut kulaklarından çifte koş. Durum ve halleri aynen budur. Bitli baklanın kör alıcısı olur misali, CHP sözcüleri dibi yanmış tava gibi 16 Nisan'ı karartmaya, kara göstermeye çabalamaktadır." diye konuştu.



Bahçeli, Türkiye'nin toparlanmasından, hukuki ve siyasi dengeye kavuşmasından korkup kriz ayinine çıkmaktan utanç duymayan CHP için başını öne eğeceği günlerin uzak olmadığını vurgulayarak, "PKK'nın tırmandığı dala salıncak kuran bu zihniyet; 1923'ün CHP'si değil, 1919'un Hürriyet ve İtilaf Partisinin adeta kopyası, klonlanmış halidir. Ne de olsa, ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş. CHP, yanına aldığı bölücülük ve terörden mimlenmiş dünür ve akraba partileriyle kalburla su taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



"YEMİN ETTİK, DÖNMEYİZ"



"Çabalar beyhudedir; Yemin ettik, dönmeyiz. Söz verdik, çiğnemeyiz. Evet dedik, devlet ve milleti ezdirmeyiz.'' diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli güvenliğine destek çıkıyor, 'evet' diyoruz. Türk milletinin milli birliğini, bekasını ve refahını temin etmek istiyor, 'evet' diyoruz. Toplumsal huzur ve asayişimizi çok ciddi ve ağır tehlikelere karşı yalnız bırakmıyor, 'evet' diyoruz. Türk milliyetçiliğinin açtığı yolda, milli ruh ve ahlakın belirlediği ilkeler etrafında devletin yeniden yapılandırılmasına 'evet' diyoruz, 'evet' diyeceğiz. Bağımsızlığımız tehlikededir, korumak için evet. Cumhuriyetimiz sarsılmaktadır, muhafaza için evet. Bin yıllık kardeşliğimiz tartışılmaktadır, mahfuz tutmak için evet. Milli kültür ve varlıklarımız, milli kimlik ve onurumuz aşındırılmaktadır, onarmak için evet."