Necip Fazıl'ın "Reis Bey"i gala yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, Necip Fazıl Kısakürek'in 1960'da kaleme aldığı "Reis Bey" adlı oyununun galası, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı.

Türkiye'nin 1920'li yıllarından vefat tarihi olan 25 Mayıs 1983'e kadar, Türk fikir, aksiyon ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan, Sultanu'ş Şuara unvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek'in, 1960'da kaleme aldığı "Reis Bey" adlı oyununun galası yapıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen ve Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu da yer aldı.



Oyunun sonunda seyircileri selamlayan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, seyircilere teşekkür ederek, "Başta yönetmenimiz Şükrü Türen olmak üzere, bu arkadaki koca sanat ordusunu gönülden kutluyoruz." diye konuştu.



Reis Bey'in yönetmeni Şükrü Türen, oyun öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuna 15 yıl önce başladığını belirterek, "Bu yolculuk, şaka değil 15 sene önce başladı. O zaman nasip olmamıştı. Yapamamıştık. 4-5 yıl önce tekrar gündeme geldi. Yine araya hayat girdi. Geçen yıl eylül ayında tekrar konuşuldu tiyatro yönetimiyle. Kısmet değilmiş derken, meğerse o zamanını bekliyormuş, ben bilmiyormuşum." dedi.



Provalara geçen sene kasım ayı sonunda başladıklarını kaydeden Türen, yaklaşık 3 aylık hazırlığın ardından oyunu sahnelemeye başladıklarını söyledi.



Türen, bazı eserlerin zaman ve mekan üstü eserler olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:



"(Bazı eserler) Her zaman, her dönemde ve her yerde oynanabilir. Çünkü öyküsü güçlüdür bu eserlerin. Türk tiyatrosu çok genç bir tiyatro. Bu bağlamda gönül isterdi ki çok fazla sayıda böyle eserlerimiz olsun. Fakat ne yazık ki o kadar bol değil. Bu onlardan birisi. Oyunun öyküsünü oluşturan temel kavramlar, aynı zamanda Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu olan bir kavram. Adalet duygusuyla ilgili bir kavram. Bunu çok önemsemek, ciddiye almak lazım. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran en temel unsurun ve özelliğin, bu adalet duygusu olduğunu düşünüyorum."



Oyunda 26 kişinin rol aldığını dile getiren Türen, "Kalabalık ve çok zor bir oyun." ifadelerine yer verdi.



"REİS BEY EN ÖNEMLİ OYUNLARINDAN BİRİ"



Reis Bey'i canlandıran başrol oyuncusu Selçuk Soğukçay da oyunda bir ağır ceza hakiminin verdiği yanlış idam kararının ardından yaşadığı vicdan azabının ele alındığını belirterek, "Hakimlikten emekli oluyor. Ondan sonra yaşadığı vicdan azabıyla hayatını devam ettiriyor. Tabii bu arada bir sürü olaylar geliyor başına. Oradaki insanlarla beraber oluyor. Düşmüş insanları tekrardan hayata kazandırmaya çalışıyor. Adalet ve vicdan arasındaki ilişkiyi vurguluyor. Yani adaletin de bir vicdanı olması gerektiğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Seyircilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Soğukçay, şöyle devam etti:



"Reis Bey oyunu ilk defa oynanıyor bizim tiyatroda. Reis Bey, Necip Fazıl'ın en önemli oyunlarından biri. Zor bir oyun. Necip Fazıl'ın zaten dili zor. Onun düşünce ve felsefe dünyası zor. Bir o kadar da keyifli. Necip Fazıl'ı oynamak, onu anlatmak keyifli. O kelimelerin altındaki derin anlamları verebilmek çok önemli. Çünkü onun bir kelimesinin altında, onlarca anlam var. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Bir oyuncu için çok keyifli bir çalışma. Zor ve o derece de keyifli. Biz keyif alarak çalıştık ve keyif alarak da oynuyoruz."



Hilmi Zafer Şahin'in dramaturg olarak görev yaptığı oyunda, özgün müziği Deniz Noyan, sahne tasarımını Emrah Kürekçi, kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu, görsel tasarımı Genco Demirer, ışık tasarımını Şükrü Türen, efekt tasarımını Kadir Arlı üstlendi.



Oyunda Soğukçay'ın yanı sıra Caner Bilginer, Murat Derya Kılıç, Rıdvan Çelebi, Ceysu Aygen, Lale Kabul, İskender Bağcılar, Yeliz Şatıroğlu, Fatma İnan, İbrahim Can, Sefa Turan, Melisa Demirhan, Çağatay Palabıyık, Ozan Akif Serman, Abdullah Topal, Özgür Dereli, Hakan Yavaş, Gökhan Eğilmezbaş, İbrahim Ulutaş, Tanju Girişken, Mazlum Kiper, Berrin Koper, Doğan Altınel ve Okan Karaca da rol aldı.