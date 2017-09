Ne kadar israf ediyoruz?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan "İsrafın Boyutu" incelemesinde, Türk halkının tasarruf yapma oranı yüzde 14’te kaldı, akıllı telefon kullanımı ise yüzde 84’ü buldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkça "Tüketici İsrafın Boyutlarının İncelenmesi" adıyla yapılan araştırma, 7 bölgeden 26 kent merkezinde, 18-69 yaş arası bin 650 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.



Araştırmada, özellikle her yıl ramazan ayında sıkça gündeme gelen ekmek tüketimine ilişkin de veriler yer aldı. Türk halkının yüzde 66'sı her gün ekmek satın alırken, yüzde 96,8'i ambalajsız ekmek tükettiği bilgisinin de verildiği açıklamada, ambalajsız ekmek satın alanlar bir seferde ortalama 3 adet, ambalajlı ekmek alanlar bir seferde ortalama 1,7 paket ekmek satın aldığı belirtildi.



Toplumun yüzde 8,6'sının ekmeği çöpe atma eğilimi gösterdiğine ve haftada kişi başı 226 gram ekmeğin tüketmeden çöpe atıldığına işaret edilen araştırmada, ekmek israfının önlenmesi için bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiği kaydedildi.



Türkiye'de akıllı telefon kullanımının yüzde 84’e ulaştığına dikkat çekilen araştırmada, yüzde 14,7’lik kesimin standart cep telefonu sahibi olduğu, telefonu olmayan kesimin ise yüzde 1,5’te kaldığı ifade ediliyor.



Akıllı telefon sahiplerinin yüzde 7’sinin yılda bir, yüzde 17'sinin iki yılda bir akıllı telefonunu değiştirdiğinin belirtildiği araştırmada, ortalama akıllı telefon değişim süresinin ise 3,2 yılda bir olarak hesaplandığı vurgulandı.



Otomobil sahiplerinin yüzde 10'u 2-3 yılda bir otomobil değiştiriyor



Araştırmaya göre, Türkiye'nin yüzde 27'sinin otomobil sahibi olduğuna dikkat çekilerek, otomobil sahiplerinin yüzde 10'unun 2-3 yılda bir otomobilini değiştirdiği, ortalama değişim süresinin ise 6,2 yılda bir olarak görüldüğü ifade edildi.



Tasarruf yapma oranının ise yüzde 14'te kaldığına dikkat çekilen araştırmada, kamuoyunun yüzde 56'sı gelir yetersizliği nedeniyle yüzde 26'sının ise borçları olduğu için tasarruf yapamadığı bildirildi.



Araştırmada, gazete, kitap, dergi için para harcamak, kamuoyunun yüzde 57'sinin için zorunlu ihtiyaç olarak algılanırken taksiye binmek, abur cubur tüketmek, dışarıda yemek yemek, tatile gitmek, kültür sanat konularına para harcamak ihtiyaç dışı tüketim olarak görüldüğü kaydedildi.



"Tasarrufa yönelmek sağlıklı büyümenin gereği"



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin büyüme hedefleri doğrultusunda tasarrufun sağlıklı büyümenin bir gereği olduğunu belirterek, tasarruf denilince sadece, finansal anlamda yapılacak birikimin değil, aynı zamanda israf boyutundaki tüketimlere de ket vurulması gerektiğini vurgulandı.



Otellerin açık büfelerinden tutun da sofralardaki ekmeğe kadar Türk halkının "misafir gelir" endişesiyle bile evde fazladan ekmek bulundurma anlayışına sahip bir toplum olduğunun altını çizen Tüfenkci, "Bu toplumumuzun misafirperverliğini gösteriyor ama öte yandan israfa da kapı aralıyor. Özellikle ekmeğin saklama koşullarına dikkat edilmeli, ihtiyacımız kadar alınmalı ki israfın önüne geçilsin. Aynı şekilde evlerimizde kullandığımız elektrik ve su konusunda da tasarruflu olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Tüfenkci, ihtiyaç sahiplerini düşünüp ona göre hareket edilmesini isteyerek, Türkiye'de kıt olan kaynakların daha verimli değerlendirilmesi, çocuklara ve gençlere hayatın her alanında israftan kaçınmanın ve tasarruf yapmanın öğretilmesi gerektiğini bildirdi.



Araştırmadan da görüldüğü üzere akıllı telefon konusunda önlenemez bir tüketim çılgınlığının olduğuna işaret eden Tüfenkci, "İhtiyaçtan çok, artık modeli göz önüne alınıyor. Bu da beraberinde israfı getiriyor. Gelecek nesillerimiz için israftan uzak durmalı, sağlıklı büyümenin gereğini yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.