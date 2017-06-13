Ne kadar inkar edilse de FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne kadar inkar edilse de algılar ne denli denetim altında tutulmaya ve yönlendirilmeye uğraşılsa da FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, Katar'da kurulacak Türk üssüne yönelik tartışmalara ilişkin, "Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir." dedi.



FETÖ'NÜN HÜCRELERİ AKTİFTİR



FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne işaret eden Bahçeli, "Ne kadar inkar edilse de algılar ne denli denetim altında tutulmaya ve yönlendirilmeye uğraşılsa da FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir." diye konuştu.