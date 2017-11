Ne kadar hoş bir olay değil mi?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satışı yapan marketlerin dışındaki marketlerde de et fiyatının düşmesine ilişkin, "Ne kadar hoş bir olay değil mi?" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dar gelirli vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.



Bakan Fakıbaba, "Ben bütün Türkiye'nin etini vereceğim" diye bir olayın da olmadığına işaret etti.



Kasaplardan eleştiri gelip gelmediğine yönelik soru üzerine Fakıbaba, kasapların, "Allah razı olsun. Bizim müşteri portföyümüz belli. Bu insanlar icabında bize gelmiyorlardı, ucuz et alıyorlardı, dua ediyorlardı." dediğini, bunun da önemli bir tespit olduğunu aktardı.



Ucuz et satacak marketlerin altyapısının uygun olup olmadığı, dolaplarının bulunup bulunmadığına yönelik soruya Fakıbaba, "Çikolatayı da dolaptan almıyorsunuz." karşılığını verdi.



Bakan Fakıbaba, ucuz et satışı yapan marketlerin dışında büyük bir market zincirinin de et fiyatlarını düşürdüğünün anımsatılması üzerine, "Ne kadar hoş bir olay değil mi?" ifadesini kullandı.