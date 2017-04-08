Ne 15 Temmuz'u unuturuz ne unutulmasına müsaade ederiz

Başbakan Yıldırım, "Ne 15 Temmuz'u unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlere de İstanbul, 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda konuştu.



"Ne 15 Temmuz'u unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz." diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



"Hiç merak etmeyin 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere, 15 Temmuz direnişine 'kontrollü darbe' diyenlere de İstanbul, 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Çok değil 8 ay önce bu meydanda, bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış bugün diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbedir.' Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?"