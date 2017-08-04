Ndiaye Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi.



Tudor'un futbolcularla yaptığı konuşmayla başlayan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından, pas ve top kontrolü çalışması yaptı. Antrenmanda, Hırvat teknik adam oyuncularını sık sık uyardı.



Serdar Aziz, Eray İşcan ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak koşu yaparken, kaleciler Muslera, İsmail Çipe'nin yanı sıra Barış Zeren de takımdan ayrı çalıştı.



Az sayıda Galatasaraylı taraftarın takip ettiği antrenman çift kale maçla sona erdi.



BASIN MENSUPLARIYLA MAÇ



İdmanın ardından, Galatasaray teknik ekibi ile basın mensupları maç yaptı.



Sarı-kırmızılı takım, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile yarın hazırlık maçı yapacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.