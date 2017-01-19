Nazlıaka'nın kürsü eyleminden sonra 8. madde kabul edildi

TBMM, Aylin Nazlıaka'nın kelepçeli eyleminin ardından yeninden çalışmaya başladı. İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 8'inci maddesi 339 oyla kabul edildi.

TBMM'deki ikinci turda, anayasa değişikliği teklifinin 8'inci maddesi 339 oyla kabul edildi. Maddeye 138 ret oyu çıktı.



TBMM'de bağımsız vekil Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüdeki mikrofona kelepçelemesinin ve sonrasında yaşanan olayların ardından ikinci tur görüşmeleri yeniden başlamıştı.



Nazlıaka'nın kürsüden uzaklaştırılması sırasında kadın vekiller kavga etmiş, görüşmelere saatlerce ara verilmişti.

TEKLİFİN 8'İNCİ MADDESİ



Genel Kurulda uzun süren gerginliklerin ardından görüşmelerine başlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 8'inci maddesine göre, Anayasanın, "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.



Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.



Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak.



Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.



Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.





İKİNCİ TURDA 19 OYLAMA YAPILACAK



İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.



İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.



İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.