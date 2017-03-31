NATO'dan açıklama! Türkiye'nin en doğal hakkı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin darbe girişiminin arkasında olanları yargılama hakkı olduğunu belirterek, bu çerçevede Ankara ile Avrupa Konseyi arasındaki irtibatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Türkiye'deki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:



"NATO, demokrasi, hukukun egemenliği, kişisel özgürlükler gibi bazı temel değerler üzerine kurulu. Bu değerlere büyük önem verdiğimi daha önce bir çok kez ifade ettim. Aynı zamanda, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki şiddet ve karışıklıktan en çok etkilenen müttefikimiz olduğunu anlamamız gerekiyor. Birçok kez terör saldırısına maruz kaldılar. Yüzlerce insanın öldüğü bir darbe girişimi yaşadılar. Milletvekilleri içerideyken Meclis bombalandı. Elbette ki Türkiye'nin kendini savunma ve darbe girişiminin arkasında olanları yargılama hakkı var. Ancak bunun hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bunu daha önce birçok kez söyledim. Ayrıca Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında diyalog kurulmasını memnuniyetle karşıladığımı ifade ettim. Çünkü, Avrupa Konseyi, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde araç ve sorumlulukları olan bir Avrupa kuruluşu. Bu yüzden de bu sorunları ele almak için Avrupa Konseyi ve Türkiye arasında doğrudan diyalog kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum."