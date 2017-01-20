NATO Trump'a ittifakın ABD için önemini hatırlattı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifaka "köhne" diyen Trump'ı kutladığı mesajında, NATO'nun Avrupa kadar ABD için de iyi olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yayımladığı mesajla, Donald Trump'ı tebrik etti.



Mesajında, ABD'nin, 1949'da Washington'da kurulduğundan beri NATO'da öncü bir rol oynadığını belirten Stoltenberg, Washington'ın bugün de ittifak üyelerinin ortak güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını göstermeye devam ettiğini bildirdi.



Stoltenberg, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"NATO, tarihteki en başarılı ittifaktır ve onun gücü Avrupa olduğu kadar ABD için de iyidir. İttifakımızı güçlendirmek ve terörizm dahil değişen gelişmelere yanıt vermeye devam etmeyi sağlamak için müttefiklerimiz arasında adil bir yük paylaşımı çerçevesinde Başkan Trump'la yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyorum."



Stoltenberg, Trump'ı bu sene Brüksel'deki yapılacak NATO Zirvesine de davet etti.

NATO'YA KÖHNE DEMİŞTİ



ABD Başkanı Trump, göreve gelmeden önce verdiği bir röportajda, NATO'yu "köhne" olarak nitelemiş, seçim kampanyası sırasında da sık sık, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söylemişti.