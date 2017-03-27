NATO toplantısının tarihi değiştirildi

NATO Dışişleri Bakanları toplantısının tarihi ABD'li bakanın katılabilmesi için 31 Mart olarak değiştirildi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısının tarihi ABD’nin katılabilmesi için öne çekildi.



NATO, 5-6 Nisan tarihi olarak belirlenen ve Brüksel'de gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları toplantısının 31 Mart Cuma gününe alındığını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 5-6 Nisan tarihinde NATO toplantısına katılamayacağını, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a eşlik edeceğini açıklamıştı.



Türkiye'yi NATO toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.



ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın NATO toplantısının öncesinde 30 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyo