NATO savunma bakanları Brüksel'de toplanıyor

NATO savunma bakanları 8-9 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin temsil edeceği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Savunma Bakanları Toplantısında birçok farklı konu ele alınacak. Ancak toplantının ana gündem maddeleri arasında NATO Komuta Yapısının gözden geçirilmesi, NATO'nun Afganistan'daki rolü ve Kuzey Kore'nin nükleer programı olacak." dedi.



Toplantının gelecek sene Brüksel'de düzenlecek NATO Zirvesi için ön hazırlık niteliğinde de olacağını belirten Stoltenberg, toplantının ilk gününde NATO'nun nükleer gücüne ilişkin konuları ele alacaklarını, daha sonra NATO komuta yapısını görüşeceklerini ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katılımıyla Kuzey Kore dahil küresel tehditlere ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını aktardı. Stoltenberg, toplantının ikinci gününde ise NATO'nun Afganistan'daki rolü ile terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleye ilişkin konuların ele alınacağını bildirdi.



NATO KOMUTA YAPISI GÖZDEN GEÇİRİLECEK



Stoltenberg, NATO komuta yapısının, ittifakın belkemiği olduğunu, 29 müttefikin uyumlu bir şekilde birlikte çalışmasına imkan sağladığını belirtti.



NATO Komuta Yapısının son yıllarda değişen güvenlik ortamına uyum sağlamak için sürekli olarak gözden geçirildiğini kaydeden Stoltenberg, "Öngörülemez bir dünyada tekrar uyum sağlamamız gerekiyor. Bunun için NATO komuta yapısının gerekli caydırıcı kabiliyete sahip olması ve istikrara katkıda bulunabilmesi için yeniden uyarlanması gerekiyor." diye konuştu.



Stoltenberg, bu çerçevede Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu iletişim hatlarının korunması için ve Avrupa genelinde NATO birliklerinin hareketinin kolaylaştırılması için iki yeni komuta merkezi inşa edileceğini bildirdi.



NATO'nun özellikle tank ve ağır silahların hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını ve naklini sağlayacak şekilde yol, köprü ve tren yollarına ilişkin altyapı geliştirilmesini AB'yle birlikte yürüteceğini belirten Stoltenberg, "Güçlerimizi rahat bir şekilde nakledebilmemiz caydırıcılığımız ve ortak savunmamızın önemli bir parçası." ifadesini kullandı.



Stoltenberg, Soğuk Savaş döneminde NATO Komuta Yapısının 22 bin personel ve 33 komuta merkezinden oluştuğunu, Soğuk Savaş sona erdikten sonra personel sayısının 7 bine ve komuta sayısının da 7'ye indirildiğini hatırlatarak, NATO'nun yeni tehditler ve güvenlik ortamı çerçevesinde NATO Komuta Yapısını tekrar gözden geçirme ihtiyacı hissettiğini belirtti.



NATO komuta yapısı dahilinde siber savunmayı da ele alacaklarını aktaran Stoltenberg, hava, kara ve denizin yanı sıra yakın zamanda NATO'nun ilgi alanına siber güvenliği de dahil ettiğini hatırlattı.



KUZEY KORE'NİN NÜKLEER PROGRAMI



Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısının diğer ana gündem maddelerinden birinin Kuzey Kore olduğunu belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer programı NATO üyelerini, ortaklarımızı ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını engelleme rejimini tehdit ediyor." şeklinde konuştu.



"Küresel tehditler küresel cevaplar ister." diyen Stoltenberg, NATO'nun kuvvetli bir caydırıcılık gücü olduğunu ve her türlü saldırıya cevap verme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.



Kuzey Kore'nin sadece bölge ülkelerini değil Kuzey Amerika ve Avrupa'yı da vuracak menzile sahip balistik füze geliştirdiğini bildiren Stoltenberg, NATO'nun yıllarca nükleer tehditlerle caydırıcı gücü ve saldırıya uğraması durumunda cevap verme kabiliyeti ve kararlılığı olduğunu göstererek mücadele ettiğini vurguladı.



NATO'NUN AFGANİSTAN'DAKİ ROLÜ



Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde rolüne ilişkin de görüşmeler yürüteceklerini ve bu toplantıya Afganistan'ın Savunma Bakanı Vekili Tarik Şah Bahrami'nin de katılacağını bildirdi.



Son dönemlerde Afganistan'da saldırıların arttığına dikkati çeken Stoltenberg, "NATO müttefikleri Afganistan'ın uluslararası terörizmle mücadelesine, barış ve uzlaşıya katkıda bulunmak için gelecek aylarda Afganistan'a daha fazla birlik gönderecek." açıklamasını yaptı.



