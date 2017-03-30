NATO Genel Sekreteri'nden ABD Dışişleri Bakanı Tillerson açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Ankara ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Ankara ziyaretine ilişkin, "İki müttefikimiz ABD ve Türkiye'nin bir araya gelip DEAŞ'la mücadelede en iyi yöntemi ve Suriye'nin kuzeyinde mümkün olan en iyi şekilde beraber çalışmalarını temin etmek için görüşmelerini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.



Stoltenberg, yarın yapılacak olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarının yarın NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlamasını ele almak üzere bir araya geleceğini kaydeden Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki hayati bağı bir kez daha teyit edeceklerini söyledi.



- ADİL YÜK PAYLAŞIMI



"Yarınınki ilk oturumunda, daha fazla ve daha iyi savunma harcamaları ve daha adil bir yük paylaşımı çerçevesinde transatlantik bağın nasıl daha fazla güçlendirileceğini ele alacağız." diyen Stoltenberg, NATO'nun terörle mücadeledeki rolünün de gündeme geleceğini ifade etti.



Yarın aynı zamanda NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısının da yapılacağını belirten Stoltenberg, bu toplantının, Rusya'nın eylemleri karşısında NATO'nun Ukrayna'ya olan taahhütlerine bağlığının güçlü bir işareti olduğunu söyledi.



- "YASAKLANAN SİLAHLAR DAKİKADA YAKLAŞIK İKİ DEFA KULLANILDI"



Bugün toplanan NATO-Rusya Konseyi'nde ilişkin de konuşan Stoltenberg, şunları söyledi:



"Uzun, samimi ve yapıcı bir toplantıydı. Bu yılki ilk NATO-Rusya Konseyi toplantısıydı. Müttefikler ve Rusya, Ukrayna ve çevresindeki kriz konusunda farklı görüşlere sahip olmaya devam ediyor. Görüştüğümüz ilk konu buydu. Güvenlik durumu derin endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Doğu Ukrayna'da ateşkes ihlalleri rekor seviyelere ulaştı, yoğun çatışmalar devam ediyor ve ağır silahlar geri çekilmedi. Hafta başında AGİT, yasaklanan silahların dakikada yaklaşık iki defa kullanıldığını ve AGİT gözlemcilere işlerini yapma izninin verilmediğini bildirdi."



- "KOLAY BİR DİYALOG DEĞİL"



Toplantıda askeri faaliyetleri de ele aldıklarını kaydeden Stoltenberg, iki tarafında da birbirini askeri tatbikatlar konusunda bilgilendirdiğini belirterek, "Bu, kolay bir diyalog değil ancak bizim kararlı olduğumuz bir diyalog." değerlendirmesinde bulundu.



- ABD VE TÜRKİYE



NATO Genel Sekreteri, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Ankara ziyareti, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ve Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye olan karşıtlığıyla ilgili bir soru üzerine, ittifakın Suriye'nin kuzeyinde sahada yer almadığını ancak erken uyarı ve gözlem uçakları AWACS'la koalisyona destek sağladıklarını kaydetti.



Suriye'de şu anda devam etmekte olan mücadelenin operasyonel yönlerine ilişkin değerlendirmede bulunmayacağını söyleyen Stoltenberg, "İki müttefikimiz ABD ve Türkiye'nin bir araya gelip DEAŞ'la mücadelede en iyi yöntemi ve Suriye'nin kuzeyinde mümkün olan en iyi şekilde beraber çalışmalarını temin etmek için görüşmelerini memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.



- MUSUL SALDIRISI



Stoltenberg, ABD saldırısı sonrası Musul'da 200 sivilin ölmesine ilişkin bir soru üzerine ise "NATO, sahada yer almıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonu destekliyoruz. Değişik raporların sonucunu bekleyip görmemiz gerekiyor. Değerlendirmeler devam ediyor ve bu değerlendirmelerin sonucunu beklemeliyiz." ifadesini kullandı.



Yarınki toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.





