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13 Ağustos 2017 17:37 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2017 17:43

NATO boru hattından hırsızlık girişimi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, NATO'ya ait akaryakıt boru hattından kelepçe yöntemiyle akaryakıt çalan şüpheliler, jandarmayı görünce 7 ton mazotu bırakıp kaçtı.

NATO boru hattından hırsızlık girişimi

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki Çorlu-Gelibolu boru hattında, akaryakıt sirkülasyonunda basıncın düştüğünü fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Boru hattını kontrol eden NATO ve jandarma görevlileri, burada açtıkları 3 metrelik çukura takılan kelepçe ile tonlarca mazot çalan şüphelilerle karşılaştı.

Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, 2 kamyonda bulunan bidonlardaki 7 ton çalıntı mazotu bırakıp kaçtı.

Jandarma ekipleri, kamyonları ve bidonlara doldurulan çalıntı mazotları muhafaza altına aldı.

Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: çorlunato boru hattı


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