NATO boru hattından hırsızlık girişimi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, NATO'ya ait akaryakıt boru hattından kelepçe yöntemiyle akaryakıt çalan şüpheliler, jandarmayı görünce 7 ton mazotu bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki Çorlu-Gelibolu boru hattında, akaryakıt sirkülasyonunda basıncın düştüğünü fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Boru hattını kontrol eden NATO ve jandarma görevlileri, burada açtıkları 3 metrelik çukura takılan kelepçe ile tonlarca mazot çalan şüphelilerle karşılaştı.



Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, 2 kamyonda bulunan bidonlardaki 7 ton çalıntı mazotu bırakıp kaçtı.



Jandarma ekipleri, kamyonları ve bidonlara doldurulan çalıntı mazotları muhafaza altına aldı.



Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.