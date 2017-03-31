Nargile, kadınları ve gençleri hedefliyor

Sigara firmalarının klasik sigara ile Ortadoğu ve Asya ülkelerinde kadınları müşteri olarak kazanamadıkları, halen kadınlar arasında en yüksek sigara içme oranı Avrupa'da görülüyor.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, sigara firmalarının klasik sigara ile Ortadoğu ve Asya ülkelerinde kadınları müşteri olarak kazanamadıklarını ve halen kadınlar arasında en yüksek sigara içme oranının Avrupa'da görüldüğünü, tütün endüstrisinin aromalı ve katkılı nargile kullanımıyla geleneksel kadın gruplarını hedeflemesinin 1990'lı yıllarda başladığını belirtti.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyada nargile tüketimi, geleneksel kullanımı olan Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya dışında hızla artış gösteriyor.



Bilimsel çalışmaların analiz sonuçlarına göre nargile kullanımının yaygınlaşmasının nedenleri arasında, "toplumsal olarak nargileye diğer tütün ürünlerine göre daha olumlu bir bakış açısı olması", "kültürel olarak kabul edilebilir olması", "ürünün riskleri konusunda yanlış bilgi sahibi olunması", "ürüne kolay ulaşım, düzenlemeler ve denetimler konusunda boşluklar olması" yer alıyor.



Prof. Dr. Dağlı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sigara firmalarının klasik sigara ile Ortadoğu ve Asya ülkelerinde kadınları müşteri olarak kazanamadıklarını ve halen kadınlar arasında en yüksek sigara içme oranının Avrupa'da görüldüğünü kaydetti.



Tütün endüstrisinin aromalı ve katkılı nargile kullanımı ile geleneksel kadın gruplarını hedeflemesinin 1990'lı yıllarda başladığına değinen Dağlı, şu bilgileri verdi:



"Dünya Tütün Atlası 2011 verilerine göre, Suudi Arabistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Cezayir ve Fas kadınları erkeklerden daha fazla nargile tüketiyor. Bugün Suudi Arabistan kadınları, dünyanın en yüksek oranda nargile tüketen kadınları arasındadır."



"İŞLETMELERİN YARISINDAN AZININ, TÜTÜN SATMA RUHSATI VAR"



Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız da Türkiye'de 13-15 yaş arası çocuklar arasında 2003-2012'de sigara dışı tütün ürünleri kullanımının yüzde 88 artığına işaret ederek, Küresel Gençlik Araştırması'nın yapıldığı 100 bölgenin 34'ünde nargile kullanımında artış saptandığını ve 13-15 yaş arasında nargile kullanımının ülkeler arasında yüzde 6 ile yüzde 34 değiştiğini belirtti.



Yıldız, araştırmada, ABD'de öğrencilerin beşte birinin liseyi bitirmeden nargileyi denediğini ve üniversite öğrencilerinin yüzde 8,4'ünün nargile içtiğini, Fransa'da lise öğrencilerinin yüzde 40'ının nargileyi denediğini, İngiltere'de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 8'inin nargile kullandığının saptandığını aktardı.



Küresel Yetişkin Tütün Araştırması'na göre Türkiye'de nargile içen 15-24 yaş grubu gençlerin yüzde 67'sinin nargileyi kafelerde kullandığını anlatan Yıldız, bir araştırmaya göre ise nargile sunduğunu ilan eden işletmelerin yarısından azının tütün satma ruhsatı olduğuna dikkati çekti.