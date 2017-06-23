Namık Kemal Üniversitesi Rektörü serbest bırakıldı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şimşek'in de bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Hakkında yakalama kararı olan bir diğer şüpheli akademisyen de daha sonra gözaltına alınarak adliyeye getirildi.



Şüphelilerden 1'i savcılıktan, 2'si sevk edildiği mahkemece salıverildi.



Aralarında Rektör Prof. Dr. Şimşek'in de olduğu 4 kişi de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.