Namağlup ünvanını 'Paşa' söktü aldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, namağlup unvanını yitirdi.



İkinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon ilk kez yenildi. Bu sonuçla 32 puanda kalan Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'in de 3 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de 9 galibiyet ve 5 beraberliği bulunuyor.



- KASIMPAŞA'YA YİNE YENİLDİ



Geçen sezon Kasımpaşa karşısında 5 puan yitiren Beşiktaş, rakibine yine mağlup oldu.



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunun ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa'ya ikinci yarıda 2-1 yenilmişti.



Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki deplasman maçında da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



17. dakikada Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert vuruşunda, Titi kayarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



24. dakikada Quaresma uzak mesafeden topa sert vurdu. Kaleci Ramazan Köse parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



31. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı gelişen atakta, Cenk Tosun soldan hareketlenen Aboubakar'a pas vererek oyunun yönünü değiştirdi. Soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın şutunda, savunmadan dönen top Quaresma'nın önünde kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda kaleciden geri gelen topu, Cenk Tosun kafayla filelere gönderdi: 0-1

47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Soldan Eduok'un ortasında arka direkte topla buluşan Tunay Torun'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1



50. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Koita'nın ceza yayına çevirdiği topa Oğuzhan müdahale etti. Ceza sahasında havalanan topu, Gökhan Gönül ters bir vuruşla kendi filelerine gönderdi: 2-1



58. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.



59. dakikada Adriano'nun soldan ortasında arka direkte Gökhan Gönül topa vurdu. Meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde dışarı gitti.



80. dakikada orta sahada Atınç Nukan'dan sıyrılan Koita, hızla ceza sahasına yöneldi. Bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



90+1. dakikada ceza sahasında Quaresma'nın pasıyla topu önünde bulan Olcay Şahan şutunu çekti. Kaleci Ramazan üzerine gelen topa müdahale etti ve gole izin vermedi.



Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, İbrahim Bozbey



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Tunay Torun (Dk. 84 Pavelka), Andre Castro, Eduok (Dk. 78 Turgut Doğan Şahin), Koita (Dk. 90+4 Batuhan Altıntaş)



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Rhodolfo (Dk. 86 Olcay Şahan), Tosic, Adriano, Tolgay Arslan (Dk. 77 Atınç Nukan), Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Aboubakar (Dk. 72 Kerim Frei), Cenk Tosun



Goller: Dk. 31 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 47 Tunay Torun, Dk. 50 Gökhan Gönül (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 77 Adriano, Dk. 87 Atınç Nukan (Beşiktaş), Dk. 81 Titi, Dk. 86 Popov (Kasımpaşa)

Kaynak: AA