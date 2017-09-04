Nadal çeyrek finale yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, Ukraynalı rakibi Dolgopolov'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.



ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, İspanyol Nadal ile Ukraynalı Dolgopolov karşılaştı.



Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 64. sıradaki Dolgopolov'u 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.



Nadal, Rus tenisçi Andrey Rublev ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.