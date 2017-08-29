Myanmar'daki insanlık dışı muamele bu şekilde devam edemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama ilişkin "Artık köklü bir çözüm bulunması lazım. Bu zulüm, bu insanlık dışı muamele, bu şekilde devam edemez." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür ederek, "FETÖ'nün Maldivler'de bir okulu vardı, şu anda bir özel şirketin devraldığını görüyoruz. Kendilerine Maarif Vakfından bahsettik. Maarif Vakfının diğer ülkelerde olduğu gibi Maldivler'deki bu okulu da devralabileceğini, eğitim kalitesini daha da yükselteceğini kardeşim Muhammed'e söyledim. Değerlendirecekler." dedi.



Çavuşoğlu ve Maldivler Dışişleri Bakanı Muhammed Asim, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



İki bakan, açıklamalarının öncesinde iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ile arşiv alanında iş birliğine dair anlaşmayı imzaladı.



Türkiye'nin Maldivler ile ilişkilerine verdiği önemin altını çizen Çavuşoğlu, mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.



Çavuşoğlu, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası kurumlarda da güçlü bir iş birliği bulunduğuna işaret etti.



Türk Hava Yolları'nın (THY) Maldivler'e doğrudan uçuşları başlatmasının iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, halklar arasındaki bağları, parlamentolar arasındaki iş birliğini, ticari ve ekonomik ilişkileri de geliştirmek istediklerini söyledi.



İki ülke arasında ticaret hacminin 200 bin dolardan 36,1 milyon dolara çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, bu seviyenin de iki ülke potansiyeli için tatmin edici olmadığını dile getirdi.



Türk iş adamlarının Maldivler'e yatırım yapma konusunda istekli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu noktada iş adamlarını da destekleyeceklerini anlattı.



"MALDİVLER'E FETÖ KONUSUNDAKİ DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Bakan Çavuşoğlu, turizm, kültür ve eğitim gibi tüm alanlarda iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin geliştirilmesini istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Maldivler'e FETÖ konusunda verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu da birlikte değerlendirdik. FETÖ'nün Maldivler'de bir okulu vardı, şu anda bir özel şirketin devraldığını görüyoruz. Kendilerine Maarif Vakfından bahsettik. Maarif Vakfının diğer ülkelerde olduğu gibi Maldivler'deki bu okulu da devralabileceğini, eğitim kalitesini daha da yükselteceğini kardeşim Muhammed'e söyledim. Değerlendirecekler."



İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptları ile dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki temennisini dile getiren Çavuşoğlu, bugüne kadar 5 genç diplomatı diplomasi akademisinde ağırladıklarını hatırlattı.



Bakan Çavuşoğlu, "İki akademi (diplomasi akademileri) arasındaki iş birliğini güçlendireceğiz. Diğer taraftan arşiv alanındaki iş birliğine ilişkin mutabakat zaptıyla da dijital arşiv konusundaki tecrübemizi kardeş Maldivler'in Dışişleri Bakanlığı ile de paylaşacağız ve dijital arşiv kurulması konusunda kendilerine her türlü desteği vereceğiz." dedi.



İki ülkenin karşılıklı ziyaretlere önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004'teki tsunami felaketinden sonra 2005'te başbakan olarak Türkiye'nin Maldivler'e desteğinin altını çizmek için ülkeyi ziyaret ettiğini anımsattı. Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de karşılıklı ziyaretlerin düzenli şekilde sürdürüleceğini ve iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek çikolata ikramında bulundu.