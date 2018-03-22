Myanmar'da parlamento başkanlığına eski milis lideri getirildi

Myanmar'da Şan eyaletinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eski milis lideri Tin Khun Myat, parlamento başkanlığına getirildi.

Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw'ın görevden ayrılmasının hemen ardından istifa eden Parlamento Başkanı Win Myint'in yerine yardımcısı Myat seçildi.

Milletvekilleri, iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Tun Tun Hein'i de parlamento başkan yardımcılığına seçti.

Şan Herald ajansının haberine göre, Kaçin olan Myat, geçmişte Çin sınırındaki Şan eyaletinde silahlı etnik gruplara ve komünist direnişçilere karşı ordunun yürüttüğü operasyonlara destek veren Kutkai milis gücünün liderliğini yapıyordu.

Haberde, 2011'de yayımlanan "Parlamentodaki Uyuşturucu Lordları" başlıklı raporda, Myat'ın başında olduğu 600 kişilik Kutkai milis gücünün uyuşturucu ticareti yaptığının iddia edildiği kaydedildi.

Raporda, Myat'ın uyuşturucu işini yürütürken Myanmar'da 2008 anayasa taslağını yazmak ve kabulü için referandum düzenlenmesini organize etmekle görevlendirilen komisyonlarda yer aldığı da savunuluyor.

Eski milis lideri olduğunu kabul eden Myat, uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Şan eyaletinin başkenti Taung Gyi'de bağımsız bir uzman olan Sai le, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar'da kimsenin eski milislerin uyuşturucu işine bulaştığını inkar edemeyeceğini belirterek Myat'ın, 2011 yılında milletvekili seçilip bu işi bir aile üyesine devredene kadar uyuşturucu ticareti yaptığını ileri sürdü.

Bu arada eski Parlamento Başkanı Win Myint'in Htin Kyaw'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna getirileceği ifade ediliyor.